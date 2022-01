Sinner non ce l’ha fatta: battuto (con onore) in tre set da Tsitsipas ai quarti dell’Australian Open (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È finita la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open. Il 20enne tennista azzurro è stato battuto nei quarti da Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo, che si è imposto per 6-3, 6-4, 6-2, in poco più di due ore. Svanisce così per la seconda volta per l’altoatesino l’obiettivo della prima semifinale di uno Slam. Sinner si ferma per la seconda volta ai quarti di un grande torneo dopo il Roland Garros 2020. L’Italia resta in corsa con Matteo Berrettini, che venerdì cercherà un posto in finale contro lo spagnolo Nadal. January 26, 2022 Leggi anche: Berrettini, altra maratona vincente: è in semifinale agli Australian Open, ora la super sfida con Nadal Australian Open, Shapovalov si scaglia contro l’arbitro: «Siete tutti corrotti» – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È finita la corsa di Jannikagli Australian. Il 20enne tennista azzurro è statoneida Stefanos, n.4 del mondo, che si è imposto per 6-3, 6-4, 6-2, in poco più di due ore. Svanisce così per la seconda volta per l’altoatesino l’obiettivo della prima semifinale di uno Slam.si ferma per la seconda volta aidi un grande torneo dopo il Roland Garros 2020. L’Italia resta in corsa con Matteo Berrettini, che venerdì cercherà un posto in finale contro lo spagnolo Nadal. January 26, 2022 Leggi anche: Berrettini, altra maratona vincente: è in semifinale agli Australian, ora la super sfida con Nadal Australian, Shapovalov si scaglia contro l’arbitro: «Siete tutti corrotti» – ...

Eurosport_IT : TSITSIPAS DIVINO, SINNER NON PUÒ NULLA ?? Partita semplicemente perfetta del greco che, in meno di due ore di gioco… - Eurosport_IT : Non avevamo mai avuto due italiani nei quarti di finale degli Australian Open ???????? Scopri di più:… - ilPostSport : Era da quasi 50 anni che due italiani non si ritrovavano ai quarti in un torneo del Grande Slam: allora furono Pana… - Ciuchinoooooooo : RT @Eurosport_IT: Uno Tsitsipas in stato di grazia elimina Sinner in soli tre set, ovviamente magie e grandi colpi non sono mancati ???? Il… - Deiana_Luca9 : @Shanaai4 @Alenize82 Quando parlo di braccio superiore, mi riferisco al fatto di generare pesantezza di palla facen… -