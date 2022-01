Sinistra e Cinque stelle scavano la fossa al premier: "Draghi? Mai, è divisivo. Se si va alla conta lui rischia" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei partiti di centroSinistra cresce la fronda contro l'ex governatore. Persino Renzi non è più così ottimista E c'è chi apre alla Casellati: "Perché non votarla?" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei partiti di centrocresce la fronda contro l'ex governatore. Persino Renzi non è più così ottimista E c'è chi apreCasellati: "Perché non votarla?"

Advertising

MarcoPic12 : RT @angelober43: Che compattezza a sinistra : Manco cinque minuti x dire NO ai nominativi proposti dal centrodestra. Si prosegue, quindi,… - malubor1 : RT @angelober43: Che compattezza a sinistra : Manco cinque minuti x dire NO ai nominativi proposti dal centrodestra. Si prosegue, quindi,… - angelober43 : Che compattezza a sinistra : Manco cinque minuti x dire NO ai nominativi proposti dal centrodestra. Si prosegue,… - caroimmaginar : Si è arrivati al punto in cui o sei razzista, fascista, omofobo, contro le minoranze e ignorante o sei di sinistra… - PalumboP18 : @FBiasin Forte. Ricordo a chi ha la memoria corta che #Gosens risulta tra i primi cinque al mondo come centrocampi… -