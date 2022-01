Roma, rinnovo Zaniolo: a febbraio via alle trattative. Cifre e dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Roma avvierà a febbraio la trattativa per il rinnovo di Zaniolo: Cifre e dettagli Al termine del mercato di riparazione, che fino a questo momento ha portato nella Capitale Maitland-Niles e Sergio Oliveira, la Roma avvierà le trattative per i rinnovi di vari big. Tra questi anche Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto incontrerà l’agente Vigorelli per dare il via ai dialoghi per un prolungamento che dovrebbe essere fino al 2027. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, Zaniolo, che attualmente percepisce 2,5 milioni, diventerà il terzo giocatore più pagato nella rosa della Roma. Dopo Pellegrini (5 milioni) e Abraham ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laavvierà ala trattativa per ildiAl termine del mercato di riparazione, che fino a questo momento ha portato nella Capitale Maitland-Niles e Sergio Oliveira, laavvierà leper i rinnovi di vari big. Tra questi anche Nicolò, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto incontrerà l’agente Vigorelli per dare il via ai dialoghi per un prolungamento che dovrebbe essere fino al 2027. Per quanto riguarda lo stipendio, invece,, che attualmente percepisce 2,5 milioni, diventerà il terzo giocatore più pagato nella rosa della. Dopo Pellegrini (5 milioni) e Abraham ...

