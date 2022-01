Rincari in vista? Intanto DAZN raddoppia i prezzi del servizio in Germania (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La piattaforma di streaming di eventi sportivi DAZN ha annunciato che a giorni aumenterà, e non di poco, i prezzi del servizio in Germania. Non si esclude che i Rincari che verranno applicati ai nuovi clienti tedeschi possano essere dei segnali premonitori di possibili novità anche per l’Italia. DAZN ha annunciato che dal 1° Febbraio 2022 i nuovi clienti in Germania pagheranno 29,99 euro al mese e non più 14,99 euro al mese. Il nuovo prezzo si allinea dunque con quello applicato nel Bel Paese, tuttavia in Germania DAZN trasmette anche quasi tutti i match di Champions League, oltre a 106 partite del campionato di Bundesliga. Gli utenti tedeschi possono anche sottoscrivere un abbonamento annuale da 279,99 euro, anziché 299,88 euro, che ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La piattaforma di streaming di eventi sportiviha annunciato che a giorni aumenterà, e non di poco, idelin. Non si esclude che iche verranno applicati ai nuovi clienti tedeschi possano essere dei segnali premonitori di possibili novità anche per l’Italia.ha annunciato che dal 1° Febbraio 2022 i nuovi clienti inpagheranno 29,99 euro al mese e non più 14,99 euro al mese. Il nuovo prezzo si allinea dunque con quello applicato nel Bel Paese, tuttavia intrasmette anche quasi tutti i match di Champions League, oltre a 106 partite del campionato di Bundesliga. Gli utenti tedeschi possono anche sottoscrivere un abbonamento annuale da 279,99 euro, anziché 299,88 euro, che ...

