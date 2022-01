Riforma pensioni 2022 | spunta proposta Reitano | verso taglio 3% sulla parte retributiva?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In attesa del prossimo tavolo di confronto tra Governo e sindacatiche si terrà il prossimo 7 febbraio, si continua a discutere di uscita anticipata e di misure che possano portare al superamento dellaFornero, oltre allaTridico, i lavoratori, almeno alcuni iniziano ad interrogarsi su quale potrebbe essere l’efficacia dellaavanzata da Michele, membro della Commissione tecnica istituita dal ministero del Lavoro per la separazione dell’assistenza dalla previdenza. L’ipotesi prevedrebbe la possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro lasciando ‘sul campo’ un 3% della quotaper ogni anno di anticipo. I dettagli dell’ultima...

Indice: calendario incontri Pensione giovani e donne La flessibilità in uscita Previdenza complementare: calendario incontri Nel vertice del 12 gennaio è stato ...Legge che sarà sicuramente oggetto di modifiche con ladelleper la quale Governo e sindacati hanno già avviato un tavolo di discussione. L'uscita anticipata con la legge Fornero In ...In attesa del prossimo tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni 2022 che si terrà il prossimo 7 febbraio, si continua a discutere di uscita anticipata e di misure che possano ...Chi può vantare 18 anni di contributi prima del 1996 ha diritto a un calcolo più favorevole e quindi a una pensione più alta. Ma quanto è categorico il rispetto di tale .... Ecco perché va approfondit ...