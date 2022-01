Quirinale | Salvini | «Soluzione può essere vicina» Stasera vertice tra i leader

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Elezioni del presidente della Repubblica, ripartono le trattative in vista del voto di domani, la quarta chiama che vedrà scendere il quorum di voti necessari per eleggere il Capo dello...

Advertising

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - apavo75 : RT @petergomezblog: Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Quirinale, il Foglio: “Salvini a casa di Sabino Cassese”, il giurista che paragonò Conte a Orbán. La Lega smentisce: “N… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Il mistero sarà presto svelato perchéha convocato una urgente riunione congiunta con deputati e senatori per le 19 e si è reso disponibile a incontrare, il segretario del Partito democratico ...Ha radunato i parlamentari Cinque Stelle più devoti, non ci ha impiegato parecchio tempo, e li ha istruiti sulle nuove strategie per il. In estrema sintesi: un po' di qua, un po' di là, ...Elezioni del presidente della Repubblica, ripartono le trattative in vista del voto di domani, la quarta chiama che vedrà scendere il quorum di voti necessari per eleggere il Capo ...Roma, 26 gen. (askanews) - 'Stiamo lavorando, stiamo provando a fornire al Paese e al Parlamento una scelta con nomi di alto profilo di ...