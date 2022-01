Per il Quirinale terzo voto alle 11. Salvini: ora concretezza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Casellati come Fico è una carica istituzionale, non fa parte di rose politiche, è lì, è la seconda carica dello Strato, è donna, è stata eletta dalla maggioranza dei senatori, non ha bisogno che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Casellati come Fico è una carica istituzionale, non fa parte di rose politiche, è lì, è la seconda carica dello Strato, è donna, è stata eletta dalla maggioranza dei senatori, non ha bisogno che la ...

Advertising

CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: Il Quirinale tra personaggi e idee sul futuro. Oggi sul Foglio ??@SalvatoreMerlo - Diego_Bruno80 : RT @Storace: #Sinistra impaurita dalla compattezza del #centrodestra sul #Quirinale -