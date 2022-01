L’obbligo vaccinale fa flop (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Siamo sicuri che L’obbligo vaccinale sia stato una buona idea? Quando l’ha introdotto il 7 gennaio scorso per decreto, costringendo tutti gli over 50 a sottoporsi all’iniezione pena una multa di 100 o l’impossibilità di lavorare (per chi, fortunato, un’occupazione ce l’ha), forse il governo sperava che la corsa alle vaccinazione registrasse un’impennata. E invece pare stia succedendo l’esatto opposto. Negli ultimi sette giorni sono 3,8 milioni gli italiani che si sono sottoposti al vaccino. Bene. Ma sono soprattutto persone che avevano già scelto di aderire alla campagna del generale Figliuolo e che sono tornati a farsi la terza iniezione, il cosiddetto booster, convinti dall’ennesimo traguardo indicato dai virologi: il 75% di immunizzati con tre dosi, nella speranza che serva davvero a frenare del tutto Sars-CoV-2. A mancare all’appello sono però ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Siamo sicuri chesia stato una buona idea? Quando l’ha introdotto il 7 gennaio scorso per decreto, costringendo tutti gli over 50 a sottoporsi all’iniezione pena una multa di 100 o l’impossibilità di lavorare (per chi, fortunato, un’occupazione ce l’ha), forse il governo sperava che la corsa alle vaccinazione registrasse un’impennata. E invece pare stia succedendo l’esatto opposto. Negli ultimi sette giorni sono 3,8 milioni gli italiani che si sono sottoposti al vaccino. Bene. Ma sono soprattutto persone che avevano già scelto di aderire alla campagna del generale Figliuolo e che sono tornati a farsi la terza iniezione, il cosiddetto booster, convinti dall’ennesimo traguardo indicato dai virologi: il 75% di immunizzati con tre dosi, nella speranza che serva davvero a frenare del tutto Sars-CoV-2. A mancare all’appello sono però ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Le prime dosi continuano a essere in calo e l'effetto si vede su tutte le fasce di età, anche gli over 50 nonostant… - Agenzia_Ansa : Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini… - fanpage : L'Austria diventa ufficialmente il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid per i tutt… - zazoomblog : L’obbligo vaccinale fa flop - #L’obbligo #vaccinale - Rita06297204 : RT @a_meluzzi: Over 50 umiliati dall'obbligo vaccinale: l'incubo avrà fine solo quando smetteranno di tollerare | Diego Fusaro https://t.co… -