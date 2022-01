Infortunio Marchizza, operazione riuscita: ora la riabilitazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) operazione perfettamente riuscita per Riccardo Marchizza dell’Empoli, è lo stesso giocatore a scriverlo sui social Riccardo Marchizza si è sottoposto oggi all’operazione del ginocchio sinistro. Lo stesso giocatore ha scritto un messaggio sui social. operazione perfettamente riuscita e ora la riabilitazione. Tempi di recupero non ancora resi noti, ma rivedremo il terzino in campo nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)perfettamenteper Riccardodell’Empoli, è lo stesso giocatore a scriverlo sui social Riccardosi è sottoposto oggi all’del ginocchio sinistro. Lo stesso giocatore ha scritto un messaggio sui social.perfettamentee ora la. Tempi di recupero non ancora resi noti, ma rivedremo il terzino in campo nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

