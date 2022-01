Il direttore del Loreto Mare: “Corsie piene, pazienti covid meno gravi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Siamo alla terza esperienza di trasformazione in ospedale covid e abbiamo da subito le Corsie piene, i 50 posti di degenza al via dal 5 gennaio sono stati subito occupati“. Massimo Ferrara descrive all’ANSA la nuova veste dell’ospedale Loreto Mare, di cui è direttore santitario, che dal 5 gennaio è tornato ad essere un ospedale nel centro di Napoli completamente dedicato al covid. I contagi della quarta ondata salivano e così il nosocomio ha subito messo in campo i 50 posti di degenza e le otto postazioni di terapia intensiva che con la variante Omicron che spadroneggia vengono questa volta meno occupate: “Ieri ne avevamo occupate in terapia intensiva cinque su otto – spiega Ferrara – ma stamattina si sono liberati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Siamo alla terza esperienza di trasformazione in ospedalee abbiamo da subito le, i 50 posti di degenza al via dal 5 gennaio sono stati subito occupati“. Massimo Ferrara descrive all’ANSA la nuova veste dell’ospedale, di cui èsantitario, che dal 5 gennaio è tornato ad essere un ospedale nel centro di Napoli completamente dedicato al. I contagi della quarta ondata salivano e così il nosocomio ha subito messo in campo i 50 posti di degenza e le otto postazioni di terapia intensiva che con la variante Omicron che spadroneggia vengono questa voltaoccupate: “Ieri ne avevamo occupate in terapia intensiva cinque su otto – spiega Ferrara – ma stamattina si sono liberati ...

