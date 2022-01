Demi Moore e l’ex rivale Mila Kunis: spot insieme (con frecciatina) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Demi Moore e Mila Kunis, ovvero l’ex moglie di Ashton Kutcher e la donna per la quale lui l’ha lasciata, nel 2011, insieme per la prima volta in uno spot della AT&T, ironizzano sul loro passato e fanno riferimento all’uomo conteso. Demi, splendida 59enne (60 a dicembre 2022) e Mila, oggi 38enne, nella pubblicità interpretano se stesse presso una festa di ex compagni di liceo, in attesa che venga annunciato il premio per “il miglior alunno della scuola”, convinte entrambe di esserselo accaparrato. Mila Kunis e Demi Moore: insieme in uno spot ironico Lo spot inizia con il presentatore che annuncia il premio per il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 26 gennaio 2022), ovveromoglie di Ashton Kutcher e la donna per la quale lui l’ha lasciata, nel 2011,per la prima volta in unodella AT&T, ironizzano sul loro passato e fanno riferimento all’uomo conteso., splendida 59enne (60 a dicembre 2022) e, oggi 38enne, nella pubblicità interpretano se stesse presso una festa di ex compagni di liceo, in attesa che venga annunciato il premio per “il miglior alunno della scuola”, convinte entrambe di esserselo accaparrato.in unoironico Loinizia con il presentatore che annuncia il premio per il ...

