Australian Open 2022 | Pietrangeli | “Sinner? Punteggio severo | ma grande futuro”

"Mi ha un po' stupito il punteggio abbastanza severo, ma perdere contro il numero 4 del mondo può starci. Una lezione severa a vent'anni può fargli bene, ha un grande futuro davanti a sé e giocherà tante partite importanti: sicuramente si rifarà. In molti consideravano Sinner favorito, anche perché il greco era reduce da un infortunio al gomito e aveva sofferto nei turni precedenti. Forse Jannik è sceso in campo con troppa pressione, ma sono cose che imparerà a gestire meglio con gli anni". Così Nicola Pietrangeli al commento del confronto tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, espressosi ai microfoni dell'AdnKronos. L'icona del tennis italiano ha detto la sua riguardato la prestazione del giovane altoatesino, eliminato dal più esperto greco in tre set ai quarti di finale degli Australian Open 2022.

