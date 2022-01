Australian Open 2022, Jannik Sinner: “Quando Tsitsipas gioca così è difficile da gestire. Questo resta un risultato positivo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amarezza, consapevolezza e sguardo al futuro: sono i tre punti chiave della conferenza stampa di Jannik Sinner. L’altoatesino esce dagli Australian Open subendo un 6-3 6-4 6-2 da Stefanos Tsitsipas, lasciando che sia così il greco ad andare in semifinale, ma è contento per aver espresso comunque un alto livello di gioco lungo tutto il periodo in Australia. Soltanto una gran versione del suo avversario ha causato la sua prima sconfitta nel 2022 dopo sette vittorie in serie. Queste le sue parole in sala stampa: “Stefanos oggi ha giocato meglio di me. Quando gioca così è difficile da gestire. Io non riuscivo a generare la potenza necessaria come avrei voluto. Cercavo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amarezza, consapevolezza e sguardo al futuro: sono i tre punti chiave della conferenza stampa di. L’altoatesino esce daglisubendo un 6-3 6-4 6-2 da Stefanos, lasciando che siail greco ad andare in semifinale, ma è contento per aver espresso comunque un alto livello di gioco lungo tutto il periodo in Australia. Soltanto una gran versione del suo avversario ha causato la sua prima sconfitta neldopo sette vittorie in serie. Queste le sue parole in sala stampa: “Stefanos oggi hato meglio di me.da. Io non riuscivo a generare la potenza necessaria come avrei voluto. Cercavo di ...

