Australian Open 2022, Daniil Medvedev: "Mi stava prendendo a pallate, ho pensato: cosa farebbe Djokovic?" Tanta, tantissima fatica, forse molta più del previsto. Daniil Medvedev è riuscito però a conquistare l'accesso alle semifinali degli Australian Open 2022 battendo in cinque set infiniti il canadese Felix Auger Aliassime. Al russo non è mancato un siparietto a fine incontro con il pubblico, nell'intervista a caldo, sul campo. Le sue parole infatti sono andate a cogliere un personaggio molto discusso nell'ambiente: "Mi stava prendendo a pallate, non sapevo davvero cosa fare e a un certo punto, mi sono chiesto: 'cosa farebbe Novak al mio posto?'".

