(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIldicosta in media 16in piùvolta che ci si ferma al distributore con unarecord su famiglie e imprese. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unionepea delle cooperative (Uecoop) su dati del Ministero della transizione ecologica in riferimento al balzo dei prezzi dei carburanti a gennaio 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi dodici mesi la benzina è rincarata del +20,4% mentre per il diesel il costo è aumentato del +22,4% – spiega Uecoop – con i prezzi alla pompa che in alcuni casi, sulla rete autostradale, sfiorano anche i dueal litro per la benzina. Il caro prezzi – continua Uecoop – sta squilibrando tutti i parametri di costo fin qui considerati nei contratti già ...

Advertising

anteprima24 : ** Allarme carburante: '16 euro in più su ogni pieno, una stangata' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme carburante

anteprima24.it

Rincari che come sempre mettono ini consumatori. "In una sola settimana il rincaro, per un pieno dida 50 litri, è di oltre 1 euro, 1 euro e 22 cent per la benzina e 1 euro e 35 ...Il povero malcapitato colpito con calci su tutto il corpo e pugni al volto,non riesce neppure a memorizzare la targa, terrorizzato si rifugia nel gabbiotto da dove riesce a dare l'. Sul posto ...Cresce il costo della benzina. A svelare i prezzi dei carburanti, in provincia di Sassari, è il sito dell’Osservaprezzi Carburanti.Benzina, il prezzo aumenta. L'Unc: "In una settimana un euro in più per un pieno" raggiungendo il massimo da settembre 2013 ...