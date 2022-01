Vlahovic-Juve: gli agenti domani a Torino per formalizzare. I dettagli (Di martedì 25 gennaio 2022) Vlahovic Juve: gli agenti domani a Torino per formalizzare. I dettagli dell’ormai imminente chiusura Sono ore decisive per l’arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic. La Juve ha raggiunto l’accordo anche con la Fiorentina ed è al lavoro per definire tutti i dettagli di un affare clamoroso per importanza e tempistiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani la Juventus incontrerà gli agenti di Vlahovic per limare gli ultimi dettagli dell’accordo. Si attende solo l’ufficialità: qui le cifre dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022): gliper. Idell’ormai imminente chiusura Sono ore decisive per l’arrivo in bianconero di Dusan. Laha raggiunto l’accordo anche con la Fiorentina ed è al lavoro per definire tutti idi un affare clamoroso per importanza e tempistiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport,lantus incontrerà glidiper limare gli ultimidell’accordo. Si attende solo l’ufficialità: qui le cifre dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

