Vince alla lotteria ma la mail finisce in spam: così una 55enne scopre per caso di aver vinto 3 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Capita spesso di acquistare un biglietto della lotteria, magari presi dallo slancio del momento, e poi dimenticarsi di controllare se si è vinto qualcosa. Il più delle volte, spiace dirlo ma è così, non ci si perde niente; ma in rari casi può capitare di esser stati baciati a nostra insaputa dalla fortuna. È quanto successo a una 55enne americana, Laura Spears, che il 31 dicembre aveva deciso di tentare la sorte acquistando un biglietto della lotteria del Michigan. Solo qualche giorno fa, casualmente, ha scoperto di aver vinto 3 milioni perché la mail che annunciava la sua vincita era finita nella casella spam. È stata le stessa a raccontare la sua storia ai giornali locali: “Ho visto su Facebook una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Capita spesso di acquistare un biglietto della, magari presi dallo slancio del momento, e poi dimenticarsi di controllare se si èqualcosa. Il più delle volte, spiace dirlo ma è, non ci si perde niente; ma in rari casi può capitare di esser stati baciati a nostra insaputa dfortuna. È quanto successo a unaamericana, Laura Spears, che il 31 dicembre aveva deciso di tentare la sorte acquistando un biglietto delladel Michigan. Solo qualche giorno fa, casualmente, ha scoperto diperché lache annunciava la sua vincita era finita nella casella. È stata le stessa a raccontare la sua storia ai giornali locali: “Ho visto su Facebook una ...

