Tutti i picchiatelli sono simili, ma Sara Cunial che vota per il Quirinale è un vero talento (Di martedì 25 gennaio 2022) Non serve una studiosa di Simone de Beauvoir per sapere che ogni epoca ha i mandarini che si merita, né il delegato della Perugina a mettere Tolstoj nei bigliettini dei cioccolatini per dirci che ogni picchiatello è picchiatello a modo suo ma Tutti i picchiatelli sono uguali. Ieri, mentre le classi dirigenti italiane guardavano votazioni quirinalizie con lo sguardo ipnotizzato con cui Yvonne Sciò fissava l'oblò della lavatrice in un film di Verdone, gli americani commentavano un discorso di RFK jr. Il figlio di Robert Kennedy, smanioso di spingerci a fare quell'antica battutaccia sulla parte migliore della famiglia che è sottoterra, durante un comizio spiegava quanto siano dittatoriali i vaccini, quanto sia brutale quella specie di obbligo non esplicitato in vigore un po' ovunque, e auspicava per sé e per noi un più ...

