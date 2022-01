Rio Tinto | accordo con Mongolia per maxi - miniera di rame

(Di martedì 25 gennaio 2022) Rioaccelera sul controverso progetto delladidi Oyu Tolgoi, in. La compagnia mineraria ha annunciato oggi di aver raggiunto uncon il governo du Ulan Bator per l'...

- Australia cancella il visto a Novak Djokovic - Serbia cancella la licenza x estrazione del Litio a Rio Tinto (valore: 2,4… - La Serbia ha cancellato tutti i permessi alla mega miniera di litio di Rio Tinto - En Serbie, le triomphe des anti-mine de lithium de Rio Tinto

accelera sul controverso progetto della miniera di rame di Oyu Tolgoi, in Mongolia. La compagnia mineraria ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il governo du Ulan Bator per l'...La Serbia ha deciso di annullare tutti i permessi concessi alla multinazionale mineraria anglo - australianaGroup relativi al progetto Jadar per l'estrazione di litio nella zona sud - ovest del paese balcanico. Una decisione a sorpresa della premier serba, Ana Brnabic, arrivata il 20 gennaio, ...Il primo ministro della Serbia ha annunciato, almeno momentaneamente, la sospensione del progetto sul litio di Rio Tinto.La Serbia ha deciso di annullare tutti i permessi concessi alla multinazionale mineraria anglo-australiana Rio Tinto Group relativi al progetto ...