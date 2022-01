Rania di Giordania ci insegna ad osare con i colori con il suo cappotto rosa

(Di martedì 25 gennaio 2022) Chedisia una regina anche nello stile è un dato di fatto. Sempre impeccabile, nei suoi outfit unisce eleganza e semplicità, riuscendo ad essere perfetta in ogni occasione. E lo ha dimostrato ancora una volta durante una visita alla cooperativa femminile Tal Al Rumman, nel governatorato di Balqa, sfoggiando un capospalla che ci fa venire voglia di primavera. Certo, si tratta sempre di uninvernale, ma in una tonalità dipastello che ci fa dimenticare le giornate fredde e grigie di gennaio. In occasione della giornata trascorsa in compagnia delle donne che fanno parte di questa importante cooperativa, Queenha scelto un outfit semplice ma sofisticato, perfetto per esempio per un incontro di lavoro. Ad un paio di classici pantaloni neri a sigaretta, con le pinces in ...

