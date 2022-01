Quirinale 2022, oggi vertice centrodestra: ecco nomi per Colle (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Corsa al Quirinale, il centrodestra prova a giocare d’anticipo. Nel primo pomeriggio, probabilmente alle 15, ci sarà un vertice dei leader. A convocarlo Matteo Salvini per fare il punto e trovare una rosa di nomi condivisi da lanciare ufficialmente in una conferenza stampa alle 16.30. Il centrodestra, a quanto si apprende da fonti parlamentari, lancerà i nomi di Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. Sono fuori dalla lista sia Franco Frattini che Pier Ferdinando Casini. “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Corsa al, ilprova a giocare d’anticipo. Nel primo pomeriggio, probabilmente alle 15, ci sarà undei leader. A convocarlo Matteo Salvini per fare il punto e trovare una rosa dicondivisi da lanciare ufficialmente in una conferenza stampa alle 16.30. Il, a quanto si apprende da fonti parlamentari, lancerà idi Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. Sono fuori dalla lista sia Franco Frattini che Pier Ferdinando Casini. “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi ...

