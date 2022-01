Previsioni SiVinceTutto del 26-01-2022

(Di martedì 25 gennaio 2022) , la proposta di oggi è composta da tre colonne, valide per tre colpi. Le sono valide per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 204.– By GiGi LoTTo © Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 1 3 5 10 22 28 60 62 73 81 82 85 90 2 17 30 34 41 46 49 55 56 60 62 67 73 3 8 18 21 24 30 42 44 49 53 79 85 89 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: ...

