Omicron, Pfizer e Moderna pronte a far partire i test per il vaccino calibrato sulla variante (Di martedì 25 gennaio 2022) L’aggiornamento dei vaccini a Rna messaggero per contrastare la variante Omicron – come annunciato e previsto ormai da oltre un mese – è di fatto iniziato e Pfizer-Biontech e Moderna si apprestano a far partire i test clinici. Calibrare il composto per prevenire il Covid è stato reso necessario perché la nuova mutazione di Sars Cov 2, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è capace di “bucare” lo scudo opposto dal vaccino riuscendo a infettare anche – come dimostrato da un recente studio israeliano – chi ha ricevuto anche la quarta dose. Anche se la vaccinazione continua a proteggere da malattia grave e morte. E così inizia una nuova fase di test. Pfizer ha già avviato il reclutamento dei volontari, mentre l’altra azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) L’aggiornamento dei vaccini a Rna messaggero per contrastare la– come annunciato e previsto ormai da oltre un mese – è di fatto iniziato e-Biontech esi apprestano a farclinici. Calibrare il composto per prevenire il Covid è stato reso necessario perché la nuova mutazione di Sars Cov 2, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botswana, è capace di “bucare” lo scudo opposto dalriuscendo a infettare anche – come dimostrato da un recente studio israeliano – chi ha ricevuto anche la quarta dose. Anche se la vaccinazione continua a proteggere da malattia grave e morte. E così inizia una nuova fase diha già avviato il reclutamento dei volontari, mentre l’altra azienda ...

