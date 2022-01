Incidenti: auto contro bus, Sabbio Chiese (Bs) in lutto per il funerale Dennis (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano 25 gen. (Adnkronos) - Si sono celebrati oggi pomeriggio a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, i funerali di Dennis Guerra, il ragazzo di 19 anni morto sabato sera insieme a quattro amici, dopo che l'auto su cui viaggiavano è andata a schiantarsi contro un pullman sulla strada provinciale 45, nel territorio del comune di Rezzato (Bs). “È un dolore collettivo, che non sarà facile da superare”, dichiara all'Adnkronos il sindaco di Sabbio Chiese, Onorio Luscia, che ha dichiarato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Dennis. Un rito “particolarmente partecipato: la chiesa non è riuscita a contenere i tantissimi cittadini e soprattutto i tantissimi giovani entrati, che probabilmente erano amici dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano 25 gen. (Adnkronos) - Si sono celebrati oggi pomeriggio a, in provincia di Brescia, i funerali diGuerra, il ragazzo di 19 anni morto sabato sera insieme a quattro amici, dopo che l'su cui viaggiavano è andata a schiantarsiun pullman sulla strada provinciale 45, nel territorio del comune di Rezzato (Bs). “È un dolore collettivo, che non sarà facile da superare”, dichiara all'Adnkronos il sindaco di, Onorio Luscia, che ha dichiarato ilcittadino nel giorno deldi. Un rito “particolarmente partecipato: la chiesa non è riuscita a contenere i tantissimi cittadini e soprattutto i tantissimi giovani entrati, che probabilmente erano amici dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti auto Una previsione geopolitica a breve termine ... gli Stati Uniti e la NATO in pratica si auto - dichiarerebbero apostati del diritto e dell'ordine ... Un'ulteriore serie di sfortunati incidenti potrebbe far sì che gli Stati Uniti e la NATO diventino ...

Bodycam della Polizia: cosa sapere delle telecamere Questo vale anche per chi va in auto. Può anche darsi che da un controllo inerente il Codice della ... Fisco e Leggi Incidenti per guida senza patente: allarme

