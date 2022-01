Green pass e viaggi in Europa, il Consiglio Ue: “Nessuna restrizione per chi ha certificazione” (Di martedì 25 gennaio 2022) Nessuna restrizione per chi ha il Green pass per gli spostamenti in Europa. L’Unione europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi criterio principale per definire le aree più colpite dalla pandemia Covid 19 e dunque sottoposte a maggiori restrizioni di viaggio, in favore di un approccio “individuale”. Ovvero conterà lo status personale del cittadino – con vaccinazione completa, guarito dal Covid oppure dotato di tampone – e non l’area di provenienza. Il Consiglio Ue ha adottato oggi la raccomandazione su un approccio coordinato per facilitare la libera e sicura circolazione. La raccomandazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, lo stesso giorno di un atto delegato che modifica il regolamento sul pass e prevede un periodo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)per chi ha ilper gli spostamenti in. L’Unione europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi criterio principale per definire le aree più colpite dalla pandemia Covid 19 e dunque sottoposte a maggiori restrizioni dio, in favore di un approccio “individuale”. Ovvero conterà lo status personale del cittadino – con vaccinazione completa, guarito dal Covid oppure dotato di tampone – e non l’area di provenienza. IlUe ha adottato oggi la raccomandazione su un approccio coordinato per facilitare la libera e sicura circolazione. La raccomandazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, lo stesso giorno di un atto delegato che modifica il regolamento sule prevede un periodo di ...

