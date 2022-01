Giugliano | rumori dal sottosuolo | l’intervento della polizia

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 25 gennaio 2022) La banda del buco stava per entrare di nuovo in azione in pieno centro cittadino. E’ l’ipotesi su cui stanno indagando i poliziotti del commissario di-Villaricca. Al momento resta il giallo su quello che sarebbe un tentativo di furto in in via Aviere Mario Pirozzi, nei pressi dell’incrocio con via Aniello Palumbo. L’ALLARME SCATTATO L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.