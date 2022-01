Gigi D'Alessio papà per la quinta volta: è nato Francesco (Di martedì 25 gennaio 2022) Il cantautore napoletano - che ha avuto il bimbo dalla nuova compagna Denise Esposito - ha dato l'annuncio con un tenero post su Instagram: la foto del cartellino di nascita accompagnato dalla scritta «Francesco, benvenuto alla vita» Leggi su vanityfair (Di martedì 25 gennaio 2022) Il cantautore napoletano - che ha avuto il bimbo dalla nuova compagna Denise Esposito - ha dato l'annuncio con un tenero post su Instagram: la foto del cartellino di nascita accompagdalla scritta «, benvenuto alla vita»

Advertising

NATOlizer : Gigi D'Alessio di nuovo papà: è nato il quinto figlio - VelvetMagIta : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: è nato Francesco #VelvetMag #Velvet - LaMammaN1 : - UnTemaAlGiorno : RT @MagicaEmy77: Ore 6:30 Dormivo Sogno Era bellissimo Poi ad un tratto Una Musica in lontananza Il sogno diventa incubo Mi sveglio Mi alzo… - RadioSubasio : Gigi D'Alessio papà per la quinta volta, è nato Francesco -