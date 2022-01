GF Vip Delia Duran fa coming out con Soleil Sorge

VicolodelleNews : #GFVip, Arriva l’indiscrezione su cosa sta realmente accadendo tra #AlexBelli e sua moglie #DeliaDuran! Per leggere… - infoitcultura : Grande Fratello Vip,la confessione bollente di Delia Duran: 'Mi piacciono anche le donne. Il giorno del compleanno… - bellicapelli15 : Grande Fratello Vip 6, il coming out di Delia Duran: “Mi piacciono anche le donne” (video) - ParliamoDiNews : GF Vip caos notturno: Alex, cacciato, si sfoga; Delia e Soleil lo sbugiardano #caos #notturno #alex #cacciato… - MondoTV241 : GF Vip, Antonella Elia contro il 'triangolo' Alex/Delia/Soleil ' Si vede che è una farsa' #antonellaelia #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Puntata veramente frizzante l'ultima del Grande Fratello, che in questo 2022 ha notevolmente alzato l'asticella appassionando milioni di telespettatori. L'ingresso diDuran nella casa ha ......e Alex Belli "Antipatici"/ E difende Lulù: "Mi piace"Duran - Alex Belli - Soleil Sorge non convincono Si è conclusa la 37esima puntata del Grande Fratello2021 che si è conclusa ...Alex Belli non è solo uscito dallo studio del Grande Fratello Vip in modo brusco, ma è anche andato via dall'Italia all'improvviso. Dopo aver lasciato Delia Duran ed essere stato cacciato da Alfonso ...La nuova puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri sera, oltre a essere stata movimentata ancora una volta dal triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, ha segnato l’uscita ...