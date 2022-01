Germania, le indagini sul luogo della sparatoria nel campus di Heidelberg (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli investigatori della polizia e i Vigili del fuoco stanno lavorando sulla scena del crimine in un campus di Heidelberg, nel sud - ovest della Germania. Uno studente di 18 anni ha aperto il fuoco in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli investigatoripolizia e i Vigili del fuoco stanno lavorando sulla scena del crimine in undi, nel sud - ovest. Uno studente di 18 anni ha aperto il fuoco in ...

Advertising

ChristianTolve : RT @ilrossoeilnero2: @sokn44 @Rudi57315501 @ChristianTolve @SkySport Non e' questione di rosicare. E' questione che nelle condizioni della… - ilrossoeilnero2 : @sokn44 @Rudi57315501 @ChristianTolve @SkySport Non e' questione di rosicare. E' questione che nelle condizioni del… - ValentCastello : @Pinucci63757977 In Germania è considerata non una alternanza sondern un completamento che prepara lo studente al m… - Dome689 : RT @Open_gol: La richiesta di chiarimenti arriva anche dal cancelliere Olaf Scholz: «La Chiesa faccia chiarezza in modo completo e traspare… - Open_gol : La richiesta di chiarimenti arriva anche dal cancelliere Olaf Scholz: «La Chiesa faccia chiarezza in modo completo… -