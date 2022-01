F1, Mattia Binotto su Carlos Sainz: “E’ un pilota veloce, sarà un punto di forza nel 2022” (Di martedì 25 gennaio 2022) Carlos Sainz ha dimostrato nel suo primo anno in Ferrari di meritare alla grande il proprio posto nella scuderia di Maranello. L’ex pilota della McLaren, con costanza e qualità, ha terminato la stagione 2021 di F1 con quattro podi e davanti al suo team-mate Charles Leclerc. Da questo punto di vista l’iberico ha fatto vedere costanza e il team ha compreso di poter contare nel 2022 su un altro grande pilota. Riscontri che sicuramente hanno fatto piacere al Team Principal della Rossa, Mattia Binotto: “Sapevamo di avere un pilota veloce e nel 2021 l’ha dimostrato. Sono contento del modo in cui Sainz ha saputo interagire con il resto della squadra e questo ci aiuterà sicuramente nel prossimo campionato“, le ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)ha dimostrato nel suo primo anno in Ferrari di meritare alla grande il proprio posto nella scuderia di Maranello. L’exdella McLaren, con costanza e qualità, ha terminato la stagione 2021 di F1 con quattro podi e davanti al suo team-mate Charles Leclerc. Da questodi vista l’iberico ha fatto vedere costanza e il team ha compreso di poter contare nelsu un altro grande. Riscontri che sicuramente hanno fatto piacere al Team Principal della Rossa,: “Sapevamo di avere une nel 2021 l’ha dimostrato. Sono contento del modo in cuiha saputo interagire con il resto della squadra e questo ci aiuterà sicuramente nel prossimo campionato“, le ...

Advertising

Riky_Mira : Mattia Binotto: sarebbe costantemente impegnato a cercare di capire i problemi del paese - PortalFerrariBR : 'Vincere è nel nostro DNA' Mattia Binotto - LrLucaruocco : 4) Arriviamo al finale. #Binotto. Simpatie, antipatie, crisi o screzi non importa: Mattia e - immagino - l'intero v… - insider_motori : #Ferrari : dopo il palese rifiuto di #Elkann al rientro di #Todt , c'è da chiedersi se anche #Binotto sia al sicuro… - LucaZucchetti98 : RT @Mterryf1: Sul rapporto tra lui e Mattia Binotto,se ha già in mano il sostituto non sembra che abbia fiducia nel progetto 2022 e questo… -