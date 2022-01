Clamoroso risveglio per Carlo Conti | il ribaltone che nessuno si aspettava

Leggi su altranotizia

(Di martedì 25 gennaio 2022)e lo splendido. Condurre e poi attendere il verdetto del pubblico. Numeri che sanciscono la vittoria o la sconfitta. Ildel conduttore fiorentino è stato dolcissimo. Come mai?-AltranotiziaLa televisione è unanua sfida. Per gli autori, per i conduttori è sempre una corsa per migliorare e migliorarsi, perché, dall’altra parte c’è un temibile avversario, chiamato concorrenza, che cerca di batterti in ogni momento ed in ogni modo. Avviene così che terminata la puntata non si è ancora completamente tranquilli e soddisfatti. C’è un’appendice che può essere bellissima o assai dolente.lo sa bene. Arriva il giorno dopo, solitamente in tarda mattinata. E’ il ...