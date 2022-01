“Ce l’ha con lei”. GF Vip, Sonia Bruganelli sotto accusa: i fan della concorrente hanno notato tutto (Di martedì 25 gennaio 2022) Al GF Vip Sonia Bruganelli ha insinuato che a Barù Gaetani piaccia molto Soleil Sorge, nonostante ci siano molti fan che credono che il gieffino stia approfondendo la conoscenza con Jessica Selassiè. Tuttavia durante le nomination è arrivato un vero e proprio colpo di scena. Le sorelle etiopi hanno nominato proprio Barù. La prima è stata Lulù Selassiè che ha provocato e ha detto: “Se ti piace Jessica dillo, non ti devi nascondere!”. Lulù e altre gieffine hanno approfittato del momento delle nomination palesi, per invitare Barù a farsi avanti. Anche Alfonso Signorini ha cercato di approfondire la questione. “Jessica ti piace o ci giochi?”, ha domandato e Barù Gaetani ha dato finalmente la sua risposta: “Siamo nella stessa casa e ho un rapporto civile”. Quando il conduttore gli ha chiesto: “Ma c’è speranza?”, Barù ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Al GF Vipha insinuato che a Barù Gaetani piaccia molto Soleil Sorge, nonostante ci siano molti fan che credono che il gieffino stia approfondendo la conoscenza con Jessica Selassiè. Tuttavia durante le nomination è arrivato un vero e proprio colpo di scena. Le sorelle etiopinominato proprio Barù. La prima è stata Lulù Selassiè che ha provocato e ha detto: “Se ti piace Jessica dillo, non ti devi nascondere!”. Lulù e altre gieffineapprofittato del momento delle nomination palesi, per invitare Barù a farsi avanti. Anche Alfonso Signorini ha cercato di approfondire la questione. “Jessica ti piace o ci giochi?”, ha domandato e Barù Gaetani ha dato finalmente la sua risposta: “Siamo nella stessa casa e ho un rapporto civile”. Quando il conduttore gli ha chiesto: “Ma c’è speranza?”, Barù ha ...

