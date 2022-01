Calciomercato: ufficiale Piccoli in prestito dall’Atalanta al Genoa (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Roberto Piccoli al Genoa, fino al 30 giugno 2022. L’attaccante classe 2001, prodotto del settore giovanile nerazzurro, nella prima metà di stagione ha totalizzato 12 presenze con la squadra di Gasperini di cui solo 1 da titolare con la Lazio e 1 gol al Torino alla prima giornata. Nel 2020-2021 ha giocato in prestito allo Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Robertoal, fino al 30 giugno 2022. L’attaccante classe 2001, prodotto del settore giovanile nerazzurro, nella prima metà di stagione ha totalizzato 12 presenze con la squadra di Gasperini di cui solo 1 da titolare con la Lazio e 1 gol al Torino alla prima giornata. Nel 2020-2021 ha giocato inallo Spezia. SportFace.

