Calciomercato Salernitana | due difensori per Colantuono

(Di martedì 25 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana

VESELI Frederic (): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. e per comportamento non regolamentare in campo. DEULOFEU Geragd (Udinese): per ...Una cosa la devo ribadire: sarà unaforte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia ...Sono undici, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie A. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo le gare della 4ª giornata di ritorno. Si tratta di Hickey (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), ...Four players have been banned by the sports referee and will not take part in the 24th day of the championship. They are Andrea Cambiaso of Genoa, Albin Ekdal of Sampdoria, Alvaro Odriozola of Fiorent ...