Amazfit Bip S in offerta Amazon ad un prezzo imbattibile oggi 25 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) Qualora foste propensi all’acquisto di un fitness-tracker economico, ma buono per qualità/, e siate alla ricerca della giusta, allora non fatevi scappare l’Bip S, in super sconto25sualdi soli 49,90 euro (invece di 69,99 euro di listino) e nel colore Bianco. Gli utenti, inoltre, potranno usufruire di un ulteriore sconto pari al 20% (la cui validità permarrà per l’intera giornata odierna) selezionando il relativo coupon al momento del pagamento e completando la procedura entro il termine di scadenza del coupon. Ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche dello smartwatch. L’Bip S presenta un display TFT a colori transflettivo sempre attivo da 1,28 pollici (con risoluzione 176 x ...