Volto simpatico fin da bambina, oggi in tv ed è la rivale numero 1 di Alberto Matano: ecco chi è (Di lunedì 24 gennaio 2022) Riconoscete questa bambina? ecco chi è diventata ora da grande. Si tratta di un Volto noto su Rai Uno. Questa bambina dal Volto simpatico è una conduttrice della Rai che ha molto successo e che fa compagnia ogni giorno a milioni di telespettatori nella fascia pomeridiana. Conduttrice televisiva della Rai da piccola – Foto presa dal web Gli occhi e il sorriso sono rimasti gli stessi. Ma vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando e cosa fa ora questa bambina dai capelli cortissimi. ecco chi è. Serena Bortone: il Volto di Rai Uno al pomeriggio Serena Bortone – Immagine presa dal profilo Instagram della conduttriceSerena Bortone è una conduttrice televisiva che ha conquistato il cuore di milioni di italiani da quando ... Leggi su topicnews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Riconoscete questachi è diventata ora da grande. Si tratta di unnoto su Rai Uno. Questadalè una conduttrice della Rai che ha molto successo e che fa compagnia ogni giorno a milioni di telespettatori nella fascia pomeridiana. Conduttrice televisiva della Rai da piccola – Foto presa dal web Gli occhi e il sorriso sono rimasti gli stessi. Ma vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando e cosa fa ora questadai capelli cortissimi.chi è. Serena Bortone: ildi Rai Uno al pomeriggio Serena Bortone – Immagine presa dal profilo Instagram della conduttriceSerena Bortone è una conduttrice televisiva che ha conquistato il cuore di milioni di italiani da quando ...

Advertising

fablen8 : @trash_italiano Non sono un fan di Laura ma mi fa piacere, è un volto simpatico, internazionale. Semmai non capisco… - piscina1253 : @StaseraItalia certo a vedere il volto così simpatico di #mughini viene subito il buon umore. Ci vorrebbe sempre, l… - AlinaDoimo : @Micheles7500 @DiegoFusaro Che simpatico!?? Vabbè! Ognuno vede ciò che vuol vedere! Io, purtroppo, non vedo la buona… - peperina1990 : @reportrai3 Non sono laziale ma in merito alla sua situazione finanziaria avete sparato una marea di stupidaggini!… - DaveBio3_3 : @safetynetdan Non hai esattamente un volto da persona felice... io invece sono onesto... L'ho vissuto malissimo il… -