Sonia Lorenzini alle Maldive tra Senza veli e fondoschiena in mostra

Sonia Lorenzini alle Maldive tra topless e fondoschiena in mostra (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una vacanza in un vero paradiso per Sonia Lorenzini, che si è regalata qualche giorno alle Maldive con il suo amico Davide Cechiello. Dall’incontro ravvicinato con lo squalo all’uscita per fare snorkeling, dai tramonti sul mare ai bagni in piscina, racconta tutto ai suoi follower con dovizia di particolari, Senza tralasciare qualche posa sexy e maliziosa. I costumi che esaltano le forme e gli abiti provocanti la fanno da padrone negli scatti di Sonia, che non esita a scegliere pose e inquadrature piccanti per gli scatti social. In Senza veli si fa immortalare di schiena mentre legge un libro in acqua, con il lato B sottolineato dal tanga, oppure rannicchiata sulla spiaggia stuzzica la fantasia dei fan. Voglia di provocare e sedurre, ma anche un invito ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una vacanza in un vero paradiso per, che si è regalata qualche giornocon il suo amico Davide Cechiello. Dall’incontro ravvicinato con lo squalo all’uscita per fare snorkeling, dai tramonti sul mare ai bagni in piscina, racconta tutto ai suoi follower con dovizia di particolari,tralasciare qualche posa sexy e maliziosa. I costumi che esaltano le forme e gli abiti provocanti la fanno da padrone negli scatti di, che non esita a scegliere pose e inquadrature piccanti per gli scatti social. Insi fa immortalare di schiena mentre legge un libro in acqua, con il lato B sottolineato dal tanga, oppure rannicchiata sulla spiaggia stuzzica la fantasia dei fan. Voglia di provocare e sedurre, ma anche un invito ...

Ccrrriii : qui per dire a Sonia Lorenzini che se mai dovesse esser sola per qualche viaggio io mi offro volontaria, perché piango per ognuno dei suoi - SpockEva : Menomale che esistono le storie di Sonia Lorenzini che sta facendo un viaggio che sogno da una vita e che mi fa tornare il sorriso ?? - natapigra : vorrei tanto andare in vacanza con Sonia Lorenzini - Nello25033364 : RT @Martina11043191: Giulia ma lo avevate prenotato per Sonia Lorenzini #GFVIPParty - iwantoeatyourp : RT @Martina11043191: Giulia ma lo avevate prenotato per Sonia Lorenzini #GFVIPParty -