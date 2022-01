Primo scrutinio Quirinale: trattative intense, intesa difficile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per quanto appaia difficile l’intesa sul nome del nuovo Capo dello Stato tra le forze politiche, il Primo scrutinio per il Quirinale, oggi 24 gennaio, si preannuncia scontato. Ovvero con esito nullo per assenza di un nome ampiamento condiviso e quindi con molte schede bianche nell’urna. Al massimo con candidature di bandiera, in modo da comprendere gli umori dell’Aula Alle 15 i grandi elettori si riuniranno per votare a Montecitorio, in una giornata che non sembra quella delle sorprese. I risultati attorno alle 20. Incontro fra Letta e Salvini Tattiche, incontri, telefonate e veti incrociati si moltiplicano. Anche perché adesso occorre far presto. Al quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta (e non più qualificata) dei due terzi per eleggere il Presidente al ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per quanto appaial’sul nome del nuovo Capo dello Stato tra le forze politiche, ilper il, oggi 24 gennaio, si preannuncia scontato. Ovvero con esito nullo per assenza di un nome ampiamento condiviso e quindi con molte schede bianche nell’urna. Al massimo con candidature di bandiera, in modo da comprendere gli umori dell’Aula Alle 15 i grandi elettori si riuniranno per votare a Montecitorio, in una giornata che non sembra quella delle sorprese. I risultati attorno alle 20. Incontro fra Letta e Salvini Tattiche, incontri, telefonate e veti incrociati si moltiplicano. Anche perché adesso occorre far presto. Al quartobasta la maggioranza assoluta (e non più qualificata) dei due terzi per eleggere il Presidente al ...

