“Prendi intrugli di funghi” | muore uomo in Campania | arrestato medico no vax

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrestono vax. Ha prescritto cure “alternative” ad un paziente residente inseguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo undi Teramo, Roberto Petrella, noto per la sue posizioni contro i vaccini, è statoe posto ai domiciliari da personale della Digos di Catanzaro per omicidio colposo in esecuzione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Già destinatario di un provvedimento (non definitivo) di radiazione dall'Ordine dei Medici, era considerato una sorta di "guru" dal popolo dei "no vax" ...