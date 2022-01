Nello spoglio delle schede passa la linea Fico. Impossibile la conta dei partiti

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante loper l'elezione del presidente della Repubblica verrà data lettura del solo cognome presente sulle. Alla fine l'Ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato hanno seguito ladel presidente Roberto. In pratica saràper irsi". E cioè, attraverso la diversa espressione di uno stesso nome, capire dove sono mancati determinati voti. Facciamo un esempio: mettiamo il caso che si voti Draghi. Iavrebbero potuto accordarsi in modo che un determinato gruppo sulla scheda scrivesse "Mario Draghi". Un altro avrebbe potuto invertire scrivendo "Draghi Mario". Qualcun altro avrebbe potuto mettere giù "Draghi M.", o viceversa. Un modo piuttosto rudimentale per ...