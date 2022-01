Nello spazio letterario e intimo di uno scrittore

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 25 gennaio 2022) Laboratorio è parola chiave nella vita e nella scrittura di Primo Levi; nella formazione infantile, in quella universitaria, luogo-studio dell’individuo posto in condizioni di vita estreme in Se questo è un uomo, misura, anche, di una visione del mondo che vede le «gigantesche trasformazioni in corso» originare «nei laboratori, e non nei parlamenti»: «nuove coltivazioni e nuove armi, nuove malattie e nuove terapie, nuove fonti d’energia e nuove contaminazioni». SI È NEI PRIMI ANNI ’70, ma gli esempi addotti da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.