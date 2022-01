Mondiali | Capello | Balotelli in azzurro? Mi fido di Mancini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Capello

ANSA Nuova Europa

"Abbiamo bisogno di giocatori che diano il 110% - aggiunge- può dare tutto, ha qualità. A me piace Immobile e Joao Pedro, ha qualità ed è capace di fare gol". . 24 gennaio 2022Playoff, Fifa cancella le ammonizioni/ Mancini ringrazia: aveva 10 diffidati SBLOCCA ... di Fabio Belli) Zoff: "Dopo vittoria andavo in discoteca"/ "Conuscimmo all'alba, vergogna!" CI ..."Il possibile ritorno di Balotelli in Nazionale? Io non lo conosco. Mancini lo conosce bene, è una decisione che prenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia". (ANSA) ...Il vincitore dei 100 metri all’Olimpiade rescinde il contratto con la società di promozione gestita dal cantante e dalla madre che fanno causa ...