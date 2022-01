LIVE Sinner-De Minaur 0-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Gran chiusura a rete di Sinner che recupera la volée di de Minaur con il diritto. 40-15 Ace della testa di serie #32. 30-15 Diritto lungo di Sinner sul lungolinea di de Minaur. 15-15 Scappa via il recupero in back del padrone di casa. 15-0 Prima centrale dell’Australiano. 0-0 Si comincia sulla Rod Laver Arena! Batte il padrone di casa sotto gli occhi della leggenda Australiana. INIZIO PRIMO SET 07.16 Il classe 1999 ha raggiunto il miglior risultato in uno Slam, migliorando il terzo turno dello scorso anno e del 2019 dopo aver battuto Lorenzo Musetti, Kamil Majchrzak e Pablo Andujar. 07.14 Al via il riscaldamento sulla Rod ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Gran chiusura a rete diche recupera la volée di decon il diritto. 40-15 Ace della testa di serie #32. 30-15 Diritto lungo disul lungolinea di de. 15-15 Scappa via il recupero in back del padrone di casa. 15-0 Prima centrale dell’o. 0-0 SiRodBatte il padrone di casa sotto gli occhi della leggendaa. INIZIO PRIMO SET 07.16 Il classe 1999 ha raggiunto il miglior risultato in uno Slam, migliorando il terzo turno dello scorso anno e del 2019 dopo aver battuto Lorenzo Musetti, Kamil Majchrzak e Pablo Andujar. 07.14 Al via il riscaldamentoRod ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 0-0 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - sportface2016 : LIVE – #Sinner-#DeMinaur, ottavi di finale #AustralianOpen2022: RISULTATO in DIRETTA #AusOpen - andreastoolbox : Sinner De Minaur all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-De Minaur all'Australian Open, il risultato in diretta live: Jannik Sinner in campo sulla Rod Laver Arena co… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria in quattro set sul giapponese T… -