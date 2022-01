La borsa di Tokyo chiude in rialzo con il Nikkei a +0,24% (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha archiviato gli scambi con un progresso dello 0,24%, a 27.588 punti. 24 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chiusura inper ladi. Ilha archiviato gli scambi con un progresso dello 0,24%, a 27.588 punti. 24 gennaio 2022

