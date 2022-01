Iliad e Vodafone in trattariva per diventare un unico gestore? La notizia bomba che nessuno immaginava (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una notizia che potremmo considerare una bomba atomica: Iliad e Vodafone, due tra i gestori più popolari del nostro paese, potrebbero essere in trattative per diventare un unico gestore. Almeno qui in Italia. Vodafone e Iliad insieme? – 24012022 www.computermagazine.itNon è la prima volta che succede – vedi Wind e Tre – ma questa volta parliamo di un gestore che definire storico è poco: Vodafone. Secondo quanto condiviso dai colleghi di Reuters, la compagnia sarebbe in trattative per fondersi con un altro colosso della telefonia, meno blasonato ma già famosissimo e particolarmente diffuso, vale a dire Iliad. Fin dal suo lancio nel nostro paese, il gestore telefonico ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unache potremmo considerare unaatomica:, due tra i gestori più popolari del nostro paese, potrebbero essere in trattative perun. Almeno qui in Italia.insieme? – 24012022 www.computermagazine.itNon è la prima volta che succede – vedi Wind e Tre – ma questa volta parliamo di unche definire storico è poco:. Secondo quanto condiviso dai colleghi di Reuters, la compagnia sarebbe in trattative per fondersi con un altro colosso della telefonia, meno blasonato ma già famosissimo e particolarmente diffuso, vale a dire. Fin dal suo lancio nel nostro paese, iltelefonico ...

