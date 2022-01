Il generale Figliuolo: (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' quanto ha detto il commissario straordinario a margine della visita nel centro vaccinale del Portello, a Milano. Anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore alle persone ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' quanto ha detto il commissario straordinario a margine della visita nel centro vaccinale del Portello, a Milano. Anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore alle persone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta an… - PediciniEu : #COVID: NELL'ITALIA DEL #NORD IL MALATO CAMPA, NELL'ITALIA DEL #SUD IL MALATO CREPA La struttura commissariale del… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Fronteggiare qualcuno in fila alla Posta non è facile...figuriamoci un pensionato non vaccinato che vuole ritirare la sua… - massimomis : In ospedale Fiera in terapia intensiva 25 tutti non vaccinati. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a margine… - Socratico_ : RT @cinico_realista: “Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andan… -