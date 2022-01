I divorzi portano scompiglio | dopo Insigne anche Mertens in bilico | quanto conviene al Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Io ci sarò sempre”: questa è la frase di un ragazzo innamorato che è costretto a lasciare la sua donnaun matrimonio lungo un decennio. Ma questo ragazzo non ce la fa, non vuole lasciare il suo stato di benessere. Lui ha sognato questa donna, era parte integrante dei suoi progetti futuri. E ora? Ora che è diventato il rappresentante, ora che porta la sua fede al braccio con la fascia da Capitano, è giuntoil momento delo. Una separazione lascia sempre un senso di amaro in bocca dividendo le opinioni altrui. Ma i protagonisti del matrimonio restano gli stessi: tutto gira intorno ae al. La popolazione nel frattempo si schiera in due fazioni: c’è chi lo condanna per aver scelto un contratto a più cifre, e chi invece si gode le ultime sue prestazioni con gli occhi ...