Grande Fratello Vip | Kabir Bedi più amato di Soleil Sorge al televoto? I sondaggi lo danno in testa | le percentuali

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - kiss05264305 : Poveri ragazzi sto grande fratello non finisce il 14 #gfvip - Malvy34087444 : RT @viadiqua1: Grande fratello mettigli ultimo a Manu e Lulu o qui facciamo un casino. #JERU #jessvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Delirio e paura alVip . Alessandro Basciano ha chiesto di poter far arrivare un prete dentro la Casa in modo che lui possa essere confessato e sciolga il giuramento fatto sul figlio . Ma andiamo con ...Alessandro Basciano vuole assolutamente avere un colloquio con un prete all'interno della Casa delVip. Motivo? Ha bisogno di confessarsi in quanto ha fatto un giuramento (menzionando suo figlio ), a cui vorrebbe sottrarsi. Nelle scorse ore l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ...Enock Barwuah e la Giorgia Migliorati Novello si sposano. Il fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto la mano della fidanzata, inginocchiandosi romanticamente ...Alessandro Basciano dichiara a Sophie Codegoni: "Sono follemente innamorato di te" L'amore non è bello se non è litigarello è il proverbio che definisce ...