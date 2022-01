Gli errori di De Minaur, la grinta di Jannik: la partita da urlo di Sinner (Di lunedì 24 gennaio 2022) All'Australian Open Jannik Sinner supera il padrone di casa Alex De Minaur in tre set 7 - 6 6 - 3 6 - 4 e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti. Non accadeva dal 1973 di avere due italiani ai quarti ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) All'Australian Opensupera il padrone di casa Alex Dein tre set 7 - 6 6 - 3 6 - 4 e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti. Non accadeva dal 1973 di avere due italiani ai quarti ...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - GiovaQuez : Viola: 'Diversi gli errori di comunicazione. All'inizio ad esempio diversi scienziati non ben informati o preparati… - George_Belu : @illeaoiano @salda__ @ale_taia Perché il ragazzo ha 21 anni e sbagliera ancora ma si spera che impari qualcosa. Ale… - Indiana36307128 : RT @ChanceGardiner: Lancet, 22 gennaio 2022: 'Riconoscere gli ERRORI dell'Italia nella risposta COVlD.' -