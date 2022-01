Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (2) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "In questo paese abbiamo una strana abitudine -prosegue Albamonte - mentre negli altri paesi europei, diciamo di democrazia avanzata, quando una istituzione va in crisi di credibilità le altre cercano di collaborare al fine di ritrovare il primo possibile una immagine di pieno apprezzamento, nel nostro pese sembra che succeda il contrario. Quando un'istituzione va in crisi di credibilità le altre non fanno che cercare di aggravarla questa crisi. E non arrivare a un nuovo sistema elettorale per tempo, equivarrebbe di fatto a mantenere la magistratura e il Csm in questa situazione di scarsa credibilità". "Io spero che dietro tutto ciò non ci sia un calcolo di convenienza da parte di qualche forza politica". E ricorda gli appelli lanciati alle forze politiche e, in particolare, alla ministra della Giustizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "In questo paese abbiamo una strana abitudine -prosegue- mentre negli altri paesi europei, diciamo di democrazia avanzata, quando una istituzione va in crisi di credibilità le altre cercano di collaborare al fine di ritrovare il primo possibile una immagine di pieno apprezzamento, nel nostro pese sembra che succeda il contrario. Quando un'istituzione va in crisi di credibilità le altre non fanno che cercare di aggravarla questa crisi. E non arrivare a un nuovoper tempo, equivarrebbe di fatto a mantenere la magistratura e il Csm in questa situazione di scarsa credibilità". "Io spero che dietro tutto ciò non ci sia un calcolo di convenienza da parte di qualche forza politica". E ricorda gli appelli lanciati alle forze politiche e, in particolare, alla ministra della...

